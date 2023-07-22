Погиб военкор из Екатеринбурга Ростислав Журавлев

Военкор из Екатеринбурга Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО.

Об этом сообщает агентство РИА «Новости», с которым Ростислав сотрудничал последние несколько лет. Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

Несколько дней назад Ростиславу исполнилось 34 года.

До начала «Крымской весны» Журавлев работал в нескольких уральских СМИ. Придерживался левых политических взглядов.

Редакция выражает соболезнования родным и близких Ростислава.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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