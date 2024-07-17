В Екатеринбурге открыли памятник Ростиславу Журавлеву (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище сегодня открыли памятник погибшему военному корреспонденту Ростиславу Журавлёву. Завтра, 18 июля, его день рождения. Ему исполнилось бы 35 лет.

Памятник Ростиславу Журавлеву

Ростислав погиб прошлым летом во время «прилета». Он находился в зоне специальной военной операции, где исполнял свои профессиональные обязанности. Журавлёв был спецкором РИА «Новости».

С 2014 года Ростислав освещал события на Донбассе, конфликт в Сирии, столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе).

Екатеринбург, Елена Сычева

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