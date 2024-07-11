российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 июля 2024, 13:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге поставят памятник военкору Ростиславу Журавлеву

Фото из телеграм-канала Ростислава Журавлева

Уральскому военкору Ростиславу Журавлеву, который погиб год назад в зоне специальной военной операции, поставят памятник в Екатеринбурге.

Об этом написал в телеграм-канале писатель Захар Прилепин: «Так друзья обращаются в памятники. Никак не могу привыкнуть».

Как уже сообщал «Новый День», военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, работавший во многих изданиях Екатеринбурга и Тюмени, погиб 22 июля 2023 года в зоне СВО. Журналист был похоронен на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. На церемонию прощания в Дом офицеров приехали уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Проститься с Ростиславом пришли его коллеги-журналисты и знакомые из «левых» движений. По указу президента РФ Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно. Награда передана семье военкора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Погиб военкор из Екатеринбурга Ростислав Журавлев

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,