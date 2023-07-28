В Екатеринбурге начинается прощание с военкором Ростиславом Журавлевым (ФОТО)

В Доме офицеров Центрального военного округа начинается прощание с военкором Ростиславом Журавлевым, погибшим 22 июля в зоне специальной военной операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», людей, пришедших проститься с Ростиславом, начали приглашать в зал, где желающим предоставят слово.

На церемонию приехали полпред президента на Урале Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

После этого погибшего военкора похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями.

Как уже сообщал «Новый День», Ростислав Журавлев погиб 22 июля во время обстрела в районе населенного пункта Пятихатки. Ему было 34 года. У него остались мать, жена и двое сыновей – 6 и 8 лет. Журавлев работал во многих СМИ Екатеринбурга и Тюмени, был известным левым активистом.

В среду, 26 июля, мать Ростислава, Людмила Журавлева, сообщила, что прощание с ее сыном пройдет не в Доме журналиста, а в Доме офицеров.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Евгения Вирачева

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