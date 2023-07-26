Прощание с военкором Ростиславом Журавлевым перенесли из Домжура в Дом офицеров

Прощание с военкором РИА «Новости» Ростиславом Журавлевым состоится не в Доме журналистов, как сообщалось ранее, а в Доме офицеров Центрального военного округа.

Об этом сообщила в соцсети мать Ростислава Людмила Журавлева. «Похороны моего сына Ростислава Журавлева состоятся в Екатеринбурге 28 июля. Прощание будет в 11 часов в Окружном доме офицеров. Похороны пройдут на Широкореченском кладбище», – написала она.

Как уже писал «Новый День», Ростислав Журавлев погиб 22 июля во время обстрела в районе населенного пункта Пятихатки. Ему было 34 года. У него остались мать, жена и двое сыновей – 6 и 8 лет. Журавлев работал во многих СМИ Екатеринбурга и Тюмени, был известным левым активистом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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