российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 июля 2024, 13:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Памятник военкору Ростиславу Журавлеву установят на Широкореченском кладбище

Памятник военному корреспонденту Ростиславу Журавлеву установят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга 17 июля. Об этом сообщили его коллеги из РИА «Новости». На открытии памятника будут присутствовать руководители агентства «Россия сегодня» и военкоры, которые в разное время были напарниками Ростислава Журавлева по работе в зоне СВО.

Как сообщал «Новый День», военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, работавший во многих изданиях Екатеринбурга и Тюмени, погиб 22 июля 2023 года в зоне СВО. Он был похоронен на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. На церемонию прощания в Дом офицеров приехали уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Проститься с Ростиславом пришли его коллеги-журналисты и знакомые из «левых» движений. По указу президента РФ Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно. Награда передана семье военкора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Погиб военкор из Екатеринбурга Ростислав Журавлев / В Екатеринбурге начинается прощание с военкором Ростиславом Журавлевым (ФОТО) / Завершилось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым (ФОТО, добавлено ВИДЕО) / Путин наградил погибшего на Украине военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,