Памятник военкору Ростиславу Журавлеву установят на Широкореченском кладбище

Памятник военному корреспонденту Ростиславу Журавлеву установят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга 17 июля. Об этом сообщили его коллеги из РИА «Новости». На открытии памятника будут присутствовать руководители агентства «Россия сегодня» и военкоры, которые в разное время были напарниками Ростислава Журавлева по работе в зоне СВО.

Как сообщал «Новый День», военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, работавший во многих изданиях Екатеринбурга и Тюмени, погиб 22 июля 2023 года в зоне СВО. Он был похоронен на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. На церемонию прощания в Дом офицеров приехали уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Проститься с Ростиславом пришли его коллеги-журналисты и знакомые из «левых» движений. По указу президента РФ Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно. Награда передана семье военкора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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