Завершилось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым (ФОТО)

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге завершилось прощание с военкором РИА «Новости» Ростиславом Журавлевым.

На церемонии выступила его мать, Людмила Журавлева: «Тяжело, очень тяжело. Я вот тут думала, что бы хотела: чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя. Я не нашла ответ на этот вопрос. Тут каждая мать или отец решают это для себя. Но и наши сыновья не всегда нас спрашивают, выбирая свой путь. Очень горжусь сыном. Я его не просто любила, я его обожала. Мой милый единственный сын шагнул в бессмертие. Горжусь. И буду помнить вечно», – сказала она.

Екатерина, супруга Ростислава, рассказала «Новому Дню», что ее муж наверняка бы пошутил, если бы узнал, сколько высокопоставленных чиновников придут проводить его в последний путь. «Я думаю, что он не хотел бы видеть кислых лиц в этот день. Думаю, многое сегодня вспомнится его товарищам, друзьям», – отметила она. Екатерина также обратилась к знакомым Ростислава с просьбой поделиться его фотографиями и стихами – это очень важно для нее и для их двоих сыновей.

Из представителей власти на церемонию приехали полпред президента на Урале Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Из Москвы на прощание с военкором прилетел директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Проститься с Ростиславом пришли его коллеги-журналисты и знакомые из «левых» движений.

Сегодня погибшего военкора похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями.

Как уже сообщал «Новый День», Ростислав Журавлев погиб 22 июля во время обстрела в районе населенного пункта Пятихатки. Ему было 34 года. У него остались мать, жена и двое сыновей – 6 и 8 лет. Журавлев работал во многих СМИ Екатеринбурга и Тюмени, был известным левым активистом. 27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Евгения Вирачева

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