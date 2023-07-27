Путин наградил погибшего на Украине военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.

В указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлева Ростислава Игоревича – военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно)».

Кроме того, указом президента России орденами Мужества награждены: фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Константин Михальчевский: корреспондент МИЦ «Известия» Роман Польшаков и оператор МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»