В честь уральского военкора Ростислава Журавлева назовут школу в Мелитополе

Именем военкора Ростислава Журавлева, погибшего в Запорожской области, назовут школу в Мелитополе.

Об этом заявил РИА «Новости» врио губернатора Евгений Балицкий.

«Выполняя свой профессиональный долг, погиб журналист Ростислав Журавлев. Он тоже для нас герой. И после войны мы обязательно его именем назовем школу как минимум», – рассказал Балицкий.

Как уже сообщал «Новый День», военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, работавший во многих изданиях Екатеринбурга и Тюмени, погиб 22 июля 2023 года в зоне СВО. Журналист был похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга с воинскими почестями. На церемонию прощания в Дом офицеров приехали уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Проститься с Ростиславом пришли его коллеги-журналисты и знакомые из «левых» движений. По указу президента РФ Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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