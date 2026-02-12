Фильм о погибшем на СВО уральском военкоре покажут на фестивале в Индии

Документальный фильм о погибшем на СВО военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве «Парень с нашего двора» вошел в программу международного фестиваля журналистики «14th Global Festival of Journalism & AVGC – 2026», который пройдет 12-14 февраля в Индии.

Как сообщает РИА «Новости», фильм, созданный продюсером Инной Танашевой, включает материалы, снятые в первый год СВО: моменты, которые запечатлел либо сам Ростислав, либо его коллеги. Кинокартину неоднократно показывали в рамках международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», также она была удостоена гран-при международного кинофестиваля ZILANT в Казани.

Как уже писал «Новый День», Ростислав Журавлев погиб летом 2023 года во время атаки БПЛА. Он находился в зоне СВО, где исполнял свои профессиональные обязанности. Журавлев был спецкором РИА «Новости». С 2014 года Ростислав освещал события на Донбассе, конфликт в Сирии, столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе). 17 июля 2024 года на Широкореченском кладбище Екатеринбурга был открыт памятник военкору.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube