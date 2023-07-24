Мошенники убедили медсестру из Екатеринбурга продать квартиру и перевести им деньги

Медсестра одной из больниц Екатеринбурга потеряла свою квартиру после общения с телефонными мошенниками. Как рассказали в городском УМВД, 57-летней женщине позвонил неизвестный, представился «сотрудником Центробанка» и пояснил, что на ее имя оформлено много ипотечных кредитов, а деньги были отправлены за границу РФ в различные банки и счета на общую сумму около 2 миллионов рублей.

Затем с пострадавшей связалась неизвестная девушка тоже якобы из «Центробанка», снова рассказала о подозрительных займах и перевела на другого «финансового сотрудника». Третий участник этого разговора заявил, что будет выявлять, в каких банках были оформлены кредиты и на какую сумму. Мошенники убедили женщину оформить в банках «зеркальные» займы, но ей раз за разом приходил отказ. Тогда лжебанкиры внушили екатеринбурженке, что ей нужно заключить сделку о продаже своей квартиры, чтобы они в ходе этой операции смогли вычислить тех «мошенников». Женщина обратилась в агентство недвижимости и сообщила, что хочет продать квартиру под предлогом переезда. Риэлтор оценил стоимость недвижимости в сумме 2,8 миллионов рублей и провел сделку. Медсестра после этого перевела все вырученные от продажи квартиры деньги на указанные мошенниками счета. Лишь когда аферисты перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули.

В отделе полиции №14 Екатеринбург по заявлению гражданки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков никогда не звонят гражданам и не просят их совершать каких-либо действий с деньгами. Специалисты по кибербезопасности советуют: если поступил подозрительный звонок, нужно сразу прекратить разговор и положить трубку. Мошенники в беседе пытаются вывести собеседника на эмоции, запугивают страшными последствиями и не дают времени на размышления. Если у человека появились сомнения после входящего звонка, лучше всего самостоятельно перезвонить в свой банк.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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