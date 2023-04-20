Ущерб от телефонных мошенников в 2022 году составил 14 миллиардов рублей

Около 14 миллиардов рублей потеряли граждане России после общения с кибермошенниками в 2022 году. По сравнению с 2021 годом ущерб вырос на 4%, сообщил на пресс-конференции эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

В половине случаев преступления совершались с применением социальной инженерии. То есть злоумышленники заставляли жертву самостоятельно нарушать правила информационной безопасности, оформлять кредиты и переводить деньги на неизвестные счета. Две трети таких преступлений были совершены через интернет-банк. «Возврат средств по таким преступлениям очень небольшой, так как человек сам переводит деньги злоумышленникам. В 2022 году банки вернули обманутым гражданам не более 1,5% украденных средств», – отметил Сальников.

В прошлом году Центробанк РФ заблокировал около 750 тысяч телефонных номеров, которыми пользовались мошенники. Кроме того, ЦБ ведет базу данных операций, совершаемых без согласия клиентов. Эти сведения также используются коммерческими банками для настройки своих антифрод-систем. «Хочу обратить внимание, что социальные инженеры (мошенники) сегодня охотятся не за номерами банковских карт, разовыми паролями или доступом в интернет-банк. Они охотятся за головами, ищут граждан, которые готовы слушать их сказки и рады обманываться. К сожалению, такие граждане всегда будут, поэтому профилактика не очень помогает. Больше половины жертв кибермошенников знали о схемах преступления. Очень часто даже подготовленные люди попадаются на психологические уловки мошенников. Поэтому если вам поступил подозрительный звонок, не вступайте в разговор – просто положите трубку», – разъяснил Александр Сальников.

Как сообщил заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничеством ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин, с января по март 2023 года на Среднем Урале зарегистрировано 1379 фактов мошенничеств с помощью телефонных звонков и интернета. За 2022 год на территории региона было зарегистрировано 4846 таких преступлений. Резкое снижение подменных звонков было зафиксировано в марте прошлого года, правоохранители связывают это с началом СВО. Однако проблема с украинскими кол-центрами до сих пор не решена, отметил Русин.

Эксперты также перечислили самые распространенные схемы телефонного мошенничества.

1. Звонки от якобы представителей банков, Центробанка, прокуратуры, МВД, ФСБ и других силовых ведомств. Иногда звонившие представляются сотрудниками портала «Госуслуги». Злоумышленники сообщают о неких проблемах, а затем заводят разговор о деньгах.

2. Звонок на тему «Ваш родственник попал в ДТП». Очень часто жертвами мошенников по такой схеме становятся пожилые люди.

3. Человек получает сообщение о том, что он выиграл некую сумму в онлайн-розыгрыше, либо получил денежную компенсацию за что-то. Но чтобы получить вознаграждение, ему нужно перевести небольшую «комиссию». Мошенники таким образом крадут секретные данные банковских карт.

4. Агрессивная реклама инвестиций под очень высокий процент, либо предложение пройти бесплатные курсы по биржевой торговле.

5. Личное сообщение от знакомого человека с просьбой срочно дать в долг и перевести деньги онлайн. Самый легкий способ проверить этот обман – перезвонить знакомому.

6. Звонок от лже-силовиков, которые предлагают участие в «спецоперации по уличению подозреваемого сотрудника банка». Гражданину предлагается пойти в банк и оформить кредит, тайно записать разговор с сотрудником и следовать указаниям собеседника по телефону. «Человек сам идет в банк и выполняет финансовые операции, думая, что сотрудничает с правоохранительными органами, а это мошенники», – заметил Олег Русин.

7. Мошенничество с QR-кодами виртуальных банковских карт. «Мошенники звонят от имени банка, сообщают о подозрительном переводе средств клиента, и стимулируют его сформировать QR-код в интернет-банке и переслать им. Этот код действует 24 часа, и мошенники успевают в банкомате обналичить по нему деньги с чужой карты. Как правило, граждане более беспечно относятся к QR-коду, чем, например, к номеру карты, поэтому легко соглашаются переслать его в мессенджере», – предупредил Александр Сальников. Он отметил, что на сайте Центробанка есть специальный раздел по противодействию мошенничеству, где описываются самые распространенные и новые схемы обмана граждан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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