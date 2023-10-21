С сегодняшнего дня Банк России и полиция будут обмениваться информацией о мошенниках: что это значит

С 21 октября в России вступает в силу закон об обмене данными между Банком России и МВД, что позволит быстрее получать данные о кибермошенниках. Банковскую тайну обещают сохранять.

Взаимообмен информацией будет централизованным, то есть не на уровне регионов. Соглашением предусмотрено, что полиция будет запрашивать у Банка России данные о мошеннической операции, в том числе – о получателе денег. Информация будет предоставляться из базы ФинЦЕРТ, где аккумулируются данные о банковских операциях без согласия клиентов. Ранее на запрос могло уйти несколько дней, закон позволит делать все в режиме «одного окна» и быстро, что позволит оперативно расследовать преступления. Некоторые клиенты банков обеспокоены, что данные об их счетах и вкладах могут каким-то образом попасть в руки полиции. Но банкиры уверяют: этого не произойдет.

«ФинЦЕРТ содержит большое количество параметров – уникальных идентификаторов, в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях средств. Обмен данными между Банком России и МВД будет проходить с соблюдением всех норм банковской тайны, – рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. – Важно отметить, что информация о счете как о дропперском (мошенническом, – прим. ред.) появляется в базе данных Банка России, как только пострадавший обратился в свой банк с заявлением о хищении денег, и банк направил эту информацию в ФинЦЕРТ. – Если человек непричастен к деятельности злоумышленников, то ему опасаться не стоит».

По данным Уральского ГУ Банка России, сейчас случаи ошибочного попадания клиентов в базу данных – единичны. И существует механизм быстрого исключения сведений: нужно обратиться с заявлением в свой банк или в интернет-приемную Банка России.

Добавим, что этот закон – не единственный, который должен помочь бороться с мошенниками. В 2024 вступят в силу еще три нормативных акта.

– С 27 июля 2024 года банки обяжут в течение 30 дней возместить клиенту переведенные мошенникам деньги. Но в том случае, если банк допустил перевод на мошеннический счет, информация о котором есть в базе Банка России. Кстати, сейчас процент добровольного возврата денег банками – 4% по стране.

– С 25 июля 2024 года банки будут отключать доступ к дистанционному обслуживанию тем, кого подозревают в мошенничестве. В частности, онлайн-сервисы и доступ к банкоматам отключат тем, кто занимается выводом и обналичиванием похищенных денег (если информация о них поступила от МВД). Сейчас информацию о дропперах банки получают из базы данных ЦБ РФ.

– С 25 июля 2024 года внедрят двухдневный «период охлаждения». В течение 48 часов банк не будет переводить деньги на подозрительный счет, а также уведомит о сомнительной операции клиента. Если человек находится под давлением мошенников, он может засомневаться и одуматься.

Как ранее писал «Новый День», только в Свердловской области (по данным на 1 сентября) ущерб от деятельности мошенников составил 1 миллиард рублей, что на 400 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений выросло на 20% и составило 9700. В целом по стране рост телефонных и киберпреступленийфиксируется с 2016 года. Только за 2022 год объем похищенных денег у россиян составил порядка 14 миллиардов рублей. Во втором квартале текущего года Центробанк РФ зафиксировал 280 тысяч мошенничеств на общую сумму ущерба 3,5 миллиарда рублей. Средний размер одного хищения тоже подрос: в 2019 году это было 10 тысяч рублей, сейчас – более 15 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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