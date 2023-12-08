В Свердловской области количество уголовных дел о мошенничестве выросло на 2000 за год

В Свердловской области в 2023 году было возбуждено более 6400 дел по факту мошенничества в отношении граждан. Это на 2 тысячи больше, чем было годом ранее.

«Из общего числа дел в отношении пожилых людей было совершено около 500 преступлений, из них порядка 40% уже раскрыты. В среднем процент раскрываемости дел о мошенничестве – около 30», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.

По его словам, в отношении пожилых людей чаще всего применяют схему «родственник попал в ДТП». Кроме того, в этом году мошенники при схеме «ваши счета в опасности» стали использовать курьеров: просят пострадавших не переводить деньги на «безопасные счета», а обналичивать и передавать в руки лжепредставителям правоохранительных структур. Еще одна схема – когда человеку сообщают о преследовании, снимают для него отель или квартиру в другом городе, а у родственников вымогают деньги. «Сценарий фантастический, но такие факты есть», – отметил Артем Лаздынь.

Сколько всего средств было похищено со счетов жителей Свердловской области, неизвестно. У Банка России есть статистика только в целом по стране.

«По России в 2021 году со счетов было похищено 13,6 млрд рублей, в 2022 году – 14 млрд рублей, за три квартала текущего года – свыше 9 млрд рублей. Думаю, по итогам года цифра будет почти такая, как в прошлые годы, – рассказал эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко. – Стоит отметить работу банков. Только в третьем квартале 2023 года банкам удалось предотвратить хищение со счетов граждан 1 трлн 700 млрд рублей, они смогли отразить порядка 12 миллионов случаев атак на счета граждан».

Как ранее писал «Новый День», более трети россиян хотя бы раз сталкивались с мошенничеством. При этом 3,5% сообщили, что потеряли деньги после общения со злоумышленниками. Только в Свердловской области (по данным на 1 сентября) ущерб от деятельности мошенников составил 1 миллиард рублей, что на 400 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений выросло на 20% и составило 9700. Средний размер одного хищения тоже подрос: в 2019 году это было 10 тысяч рублей, сейчас – более 15 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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