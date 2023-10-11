Более 35% россиян сталкивались с мошенниками

Согласно опросу Центробанка России, более трети россиян хотя бы раз сталкивались с мошенничеством. При этом 3,5% опрошенных сообщили, что потеряли деньги после общения со злоумышленниками.

В 60% случаях мошенники обманывают граждан с помощью телефонных звонков и СМС. Мессенджеры и социальные сети преступники используют значительно реже – 12% и 10% соответственно. Также мошенники задействуют рассылку по электронной почте (9%), поддельные сайты (7%) и фальшивые приложения (2%).

Правоохранители часто подчеркивают, что жертвой обмана может стать человек любого возраста и социального статуса. Из данных опроса ЦБ следует, что в большинстве случаях на удочку мошенников попадаются работающие люди со средним достатком, проживающие в городе. Наиболее подвержены обману люди в возрасте от 25 до 44 лет (37,4%), а на пенсионеров старше 65 лет приходится только 15%. Результаты опроса Центробанка можно посмотреть здесь.

Как ранее писал «Новый День», рост телефонных и киберпреступлений в России фиксируется с 2016 года. Только за 2022 год объем похищенных денег у россиян составил порядка 14 миллиардов рублей. Во втором квартале текущего года Центробанк РФ зафиксировал 280 тысяч мошенничеств на общую сумму ущерба 3,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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