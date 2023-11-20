Полицейские обходят квартиры пенсионеров и рассказывают о мошенниках

В Екатеринбурге сотрудники полиции ходят по квартирам и вручают пенсионерам под роспись листовки с информацией о том, как не попасться на уловки мошенников. Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, такая работа будет проводиться регулярно.

«Проблема мошенничества – одна из наиболее актуальных не только в Свердловской области, но и по всей России. Люди за прошлый год отдали аферистам миллиарды рублей. Каждый день в сводке фиксируются случаи обмана людей разных профессий: доценты, профессора, учителя, пенсионеры. Пострадавшие отдают мошенникам не только свои сбережения, некоторые умудряются закладывать квартиры и брать в банках кредиты. Поэтому территориальные ОВД проводят профилактические рейды. Для оказания практической помощи екатеринбургскому гарнизону начальник свердловского Главка Александр Мешков выделил личный состав из числа сотрудников ГУ МВД для обхода адресов, где проживают граждане старше 60 лет», – пояснил пресс-секретарь полицейского главка.

Валерий Горелых добавил, что полицейские вручают листовки под роспись, поскольку так проще проконтролировать, действительно ли сотрудники провели разъяснительную работу с гражданами.

Напомним, в Свердловской области только с начала 2023 года зарегистрировано 9700 преступлений с применением IT-технологий. Из них раскрыта только третья часть. По статистике Центробанка, более трети россиян хотя бы раз сталкивались с мошенничеством. При этом 3,5% опрошенных сообщили, что потеряли деньги после общения со злоумышленниками.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»