Ссылки в мессенджерах и предложения работы мечты. Как мошенники выманивают деньги у свердловчан

Специалисты по борьбе с киберпреступностью рассказали о новых схемах телефонного мошенничества, получивших распространение в Свердловской области в 2023 году.

Как сообщил на пресс-конференции эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко, в последнее время телефонные мошенники стали предлагать легкий заработок. Например, приглашение на работу с высокой зарплатой и гибким графиком. В процессе обсуждения «вакансии мечты» злоумышленники выманивают персональную финансовую информацию – пинкоды, номера и срок действия банковской карты и так далее. Также участились случаи, когда мошенники звонят от имени Центробанка и приглашают граждан на личный прием и таким образом пытаются заполучить персональные данные потенциальной жертвы.

В российских банках с недавних пор появился сервис снятие наличных по QR-коду, и этим сразу же воспользовались аферисты. Схема выглядит так: мошенники звонят жертве под видом сотрудника банка, сообщают о неком запросе снятия денег со счета и просят прислать сформированный в мобильном приложении QR-код для «отмены несанкционированной операции». Такие звонки чаще всего поступают в мессенджере WhatsApp. Для этого мошенники используют подмену номеров, а на аватарку ставят официальные логотипы банков.

«Отличить мошенника от работника Центробанка достаточно просто. Мошенники сами звонят гражданам и под различными предлогами и пытаются заполучить персональные данные, выводя на эмоции. Центробанк не занимается обзвоном граждан и работает только с юридическими лицами. Никакие «безопасные счета» Центробанк не открывает. Гражданам могут поступать звонки из коммерческих банков, но такие сообщения носят рекламный характер. Сотрудники банков никогда не запрашивают пинкоды или пароли от мобильных приложений, потому что эта информация и так есть в банке», – отметил Владимир Хименко.

Начальник управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Полупанов подчеркнул, что мошеннические схемы постоянно модифицируются, но их суть не меняется. В последние два месяца почти ежедневно регистрируются преступления, когда мошенники звонят, представляясь сотрудниками МВД, ФСБ, прокуратуры, Центробанка, и предлагают перевести деньги на «безопасные счета» якобы из-за попытки неизвестных оформить кредит на имя жертвы.

Еще один относительно новый вид мошенничества: работникам здравоохранения или социальной сферы приходит в мессенджере сообщение якобы от вышестоящего начальства. В сообщении указано, что в ведомство поступил запрос из ФСБ, связанный с финансовыми операциями работника. Затем человеку в том же мессендежере звонит «куратор из ФСБ» и предлагает поучаствовать в поимке злоумышленника, который покушался на банковские счета работника. «Мошенники в процессе разговора могут присылать подтверждающие документы – удостоверения, указы с подписями и печатями. Нужно помнить, что такая информация никогда не пересылается в мессендежерах», – предупредил полковник полиции.

По-прежнему в кибермошенничестве распространен фишинг. Преступники используют поддельные ссылки для проведения оплаты на сайтах «Авито» и «Юла». В последнее время участились случаи взлома мессендежеров. Человек получает от своего знакомого, которого взломали, сообщение с просьбой проголосовать за его родственника на каком-нибудь конкурсе, а предложенная ссылка оказывается фишинговой.

Еще одна проблема – мошенничество на инвестиционных площадках. Псевдоброкеры обещают клиентам золотые горы, и в итоге люди переводят деньги, в том числе кредитные, на подконтрольные мошенникам счета. Евгений Полупанов обратил внимание, что Центробанк ведет реестр скомпрометированных финансовых и инвестиционных организаций. Этот список опубликован на сайте ЦБ РФ в свободном доступе.

«Категория потерпевших в делах о мошенничестве сейчас молодеет. Среди жертв есть молодые люди от 20 лет, которые уже начинают самостоятельно зарабатывать. Но критически важной группой остаются пожилые люди. Схема «Ваш родственник попал в ДТП» до сих пор является рабочей у мошенников. Бабушек и дедушек легче вывести на эмоции, отключить их логическое мышление. Мошенники имеют очень хорошую психологическую подготовку, они подбирают нужный тон и нужные слова, чтобы вывести жертву из равновесия. Не нужно пытаться спровоцировать их, чтобы вывести на чистую воду. Лучше всего прекратить разговор», – отметил Евгений Полупанов.

Напомним, в Свердловской области только с начала 2023 года зарегистрировано 9700 преступлений с применением IT-технологий. Из них раскрыты только треть. По статистике Центробанка, обманутым россиянам удалось вернуть только 1,5% от общей суммы потерянных денег.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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