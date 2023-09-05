Пострадавшие от телефонных мошенников могут вернуть только 1,5% от суммы потерянных денег

В Свердловской области с начала 2023 года зарегистрировано 9700 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством или хищением денег с банковских счетов. Ущерб пострадавшим оценивается в миллиард рублей. Полиция раскрыла 3218 преступлений, то есть треть от общего числа зарегистрированных. Такие данные привел на пресс-конференции начальник управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Полупанов.

«Дистанционные преступления сложно раскрываются. Мошенники действуют, используя зарубежные ресурсы и средства подмены телефонных номеров. Поэтому основополагающей мерой противодействия мошенникам может быть только профилактика среди граждан», – заявил полковник полиции.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко отметил, что доля возмещения ущерба пострадавшим от мошенников невысока в целом по России. «По статистике, пострадавшие могут получить около 1,5% от суммы потерянных денег. Это связано с тем, что люди сами передают мошенникам конфиденциальную информацию и тем самым нарушают условия договоров с банками. Поэтому банки отказывают в возмещении ущерба», – ответил специалист на вопрос «Нового Дня».

Рост телефонных и киберпреступлений в России фиксируется с 2016 года. Только за 2022 год объем похищенных денег у россиян составил порядка 14 миллиардов рублей. Во втором квартале текущего года Центробанк РФ зафиксировал 280 тысяч мошенничеств на общую сумму ущерба 3,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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