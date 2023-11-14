Ученый УрО РАН отдал мошенникам 5 миллионов рублей

Ведущий научный сотрудник УрО РАН перечислил мошенникам около пяти миллионов рублей после обращения якобы замминистра науки и высшего образования РФ.

Пострадавший пришел накануне в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД Екатеринбурга и рассказал, что аферисты убедили его оформить кредит и отдать личные средства на 4 миллиона 830 тысяч рублей. По словам ученого, сначала ему в мессенджер написал «заместитель министра науки и высшего образования РФ», который сообщил, что с ним свяжется куратор из ФСБ. Позже потерпевшему позвонил лжесиловик и рассказал об утечке персональных данных в одном из институтов УрО РАН. Затем с мужчиной связался якобы представитель Банка России, который потребовал снять все деньги с банковских счетов и перевести их на «безопасные», чтобы не стать жертвой мошенников. По инструкции лжесотрудников ФСБ и ЦБ РФ ученый перевел все свои деньги – 1,88 миллиона рублей – на реквизиты, указанные злоумышленниками. Кроме того, мужчина взял два кредита на 3 миллиона рублей и их тоже перевел мошенникам.

«Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых жертв. Они выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и других руководителей. Они подделывают аккаунты руководителей в мессенджерах, а затем связываются с «подчиненными». Лжеруководитель предупреждает своего «сотрудника», что ему скоро позвонят из государственного ведомства. Мошенник объясняет, что для компании это очень важный звонок: якобы необходимо действовать по инструкции звонящего и никому не рассказывать об этом разговоре. Усыпив бдительность жертвы, злоумышленники под разными предлогами выманивают у человека деньги или конфиденциальную информацию», – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу.

В полиции напоминают, что нельзя следовать инструкциям, даже если они исходят от якобы начальника. Следует убедиться, что аккаунт и номер соответствуют данным реального лица. Нельзя никому передавать данные карт, СМС-коды, называть логин и пароль для входа в онлайн-банки.

По факту хищения денег у ученого УрО РАН следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как ранее писал «Новый День», более трети россиян хотя бы раз сталкивались с мошенничеством, как показал опрос Банка России. 3,5% респондентов сообщили, что потеряли деньги после общения со злоумышленниками. Причем стереотип о том, что жертвами чаще всего становятся пенсионеры, давно не актуален (их доля – только 15%). Из данных опроса ЦБ следует, что в большинстве случаях на удочку попадаются работающие люди со средним достатком, проживающие в городе. Наиболее подвержены обману люди в возрасте от 25 до 44 лет (37,4%).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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