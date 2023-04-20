В полиции рассказали, кто заставляет пенсионеров поджигать военкоматы

В Свердловской области зарегистрировано уже несколько случаев, когда пенсионеры пытались поджечь административные здания, в том числе военкоматы, по указанию неизвестных лиц по телефону. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничеством ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин.

«Объясню, как это происходит. Изначально [мошенники] классически разводят пожилого человека, а потом объясняют ему: ваши деньги похищены, если вы хотите их вернуть, у вас есть единственный способ – идите и подожгите военкомат. Это свидетельствует о том, что действуют кол-центры, находящиеся на территории Украины», – сообщил сотрудник полиции.

По словам Русина, на территории Украины находится около 900 таких центров, численность сотрудников которых составляет от 40 до 1000 человек. «Мы это документально доказали. Решить проблему [атаки украинских кол-центров на банковскую систему РФ] пока не удалось. Это все в процессе. Сейчас основной инструмент борьбы – проведение профилактики», – заявил представитель МВД.

Напомним, в начале апреля в Первоуральске силовики задержали возле военкомата 73-летнюю пенсионерку с бутылкой горючей смеси. Записи с уличных видеокамер показали, что пожилая женщина дважды подходила к зданию. В первый раз она долго с кем-то разговаривала по телефону и затем попыталась поджечь тряпку в бутылке, но ее спугнули. Через четыре часа пенсионерка вернулась с новой бутылкой с горючим. После задержания женщина рассказала, что неизвестные по телефону уговорили ее кинуть в военкомат самопальный коктейль Молотова. По факту попытки поджога возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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