В Первоуральске задержали 73-летнюю женщину, которая дважды приходила к военкомату с коктейлем Молотова

В Первоуральске возле военкомата силовики задержали пенсионерку с бутылкой горючей смеси. ТК «Вести Урал» сообщает, что 73-летняя женщина дважды подходила к зданию. В первый раз она долго с кем-то разговаривала по телефону. После зашла на крыльцо, пыталась поджечь тряпку в бутылке. Но гражданку спугнули.

Спустя четыре часа пенсионерка вернулась с новой бутылкой с горючим. В этот раз ее задержали. Силовикам женщина сообщила, что ей позвонили неизвестные и уговорили ее кинуть в военкомат самопальный коктейль Молотова. В здании якобы находились террористы. «Вести Урал» пишут, что возбуждено уголовное дело.

«Подобные действия неминуемо влекут за собой уголовную ответственность», – добавила в беседе с журналистами официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

Первоуральск, Владислав Тринько

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