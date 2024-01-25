Пенсионерка получила срок за попытку поджечь военкомат

В Первоуральске вынесли приговор 74-летней местной жительнице, которую признали виновной в попытке поджечь местный военкомат.

В пресс-службе городского суда сообщили, что преступление было совершено 31 марта 2023 года. Тогда телефонные мошенники обманом убедили пенсионерку Любовь Шулину поджечь здание военного комиссариата города Первоуральска и Шалинского района. Она пришла к зданию с зажигательной смесью и зажигалкой, но была задержана сотрудниками полиции.

«Действия Шулиной Л.Г. судом квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации как покушение на умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Шулиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год», – рассказали в суде.

Как уже сообщал «Новый День», силовикам женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и уговорили ее кинуть в военкомат самодельный коктейль Молотова. Они объяснили это тем, что в здании якобы находились террористы.

Первоуральск, Елена Владимирова

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