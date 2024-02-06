Патрушев: Киев все чаще пытается вербовать россиян для терактов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал сотрудников правоохранительных органов усилить работу по предотвращению вербовки граждан РФ спецслужбами Украины.

«Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры», – сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в УрФО, передает ТАСС.

Как уже сообщал «Новый День», недавно в Первоуральске вынесли приговор 74-летней местной жительнице, которую признали виновной в попытке поджечь местный военкомат. Телефонные мошенники, предположительно связанные с украинскими спецслужбами, обманом убедили пенсионерку поджечь здание военного комиссариата. Она пришла к зданию с зажигательной смесью и зажигалкой, но была задержана сотрудниками полиции. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Курган, Елена Владимирова

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