«ВПК привлекает внимание зарубежных спецслужб», – политолог о причинах шпионских скандалов в Свердловской области

Шпионские скандалы в Свердловской области связаны с повышенным вниманием зарубежных спецслужб к предприятиям военно-промышленного комплекса, которые сосредоточены в регионе. Такое мнение высказал «Новому Дню» профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин.

«Свердловская область всегда была регионом, который работает на военно-промышленный комплекс. И даже в свое время Свердловск был закрытым городом, потому что на Урале сосредоточены предприятия этого профиля. Урал и сейчас остается опорным краем державы и поэтому привлекает внимание разных зарубежных спецслужб. Именно с этим и связана активность шпионов, действующих под легендой, и поиск разного рода предателей, которые готовы за мзду доносить определенные секреты. Здесь ничего удивительного нет. Наши спецслужбы работают оперативно и, как мы видим, эффективно. Кроме того, на Урале помимо действующих [оборонных] предприятий сейчас разворачиваются производства, связанные с импортозамещением и решением задач оборонного комплекса. Наше импортозамещение в этой сфере привлекает внимание наших противников и поэтому вызывает системное противодействие наших спецслужб», – прокомментировал Анатолий Гагарин.

Напомним, 30 марта в Екатеринбурге был задержан корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович. По версии ФСБ, он в интересах правительства США собирал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Утверждается, что американского журналиста задержали при попытке получить секретные сведения.

Накануне, 4 апреля, свердловские силовики задержали в Нижнем Тагиле семейную пару. Супруги подозреваются в передаче украинским спецслужбам сведений военно-технического характера за деньги. А 1 апреля в Первоуральске была задержана 73-летняя пенсионерка, которая пыталась поджечь местный военкомат самодельным коктейлем Молотова. Женщина рассказала правоохранителям, что на этот поступок ее уговорили неизвестные по телефону. Уголовным делом пенсионерки занимается региональное управление ФСБ.

Добавим, что летом 2022 года свердловскую службу безопасности возглавил генерал-майор Игорь Николаев, прежде занимавший аналогичный пост в тюменском управлении ФСБ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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