Кто такой журналист Гершкович, на чем он попался и какие последствия это несет для отношений между Россией и США

Накануне стало известно о задержании журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которому спецслужбы предъявили обвинение в шпионаже. Первоначально сообщалось, что корреспондент иностранного издания готовил материал об отношении россиян, в частности, екатеринбуржцев и тагильчан, к ЧВК «Вагнер», однако позднее стало известно, что это могло быть лишь прикрытием.

Источники разных уровней сообщают, что причина, по которой спецслужбы задержали Гершковича, куда серьезнее, чем просто сбор мнений о деятельности ЧВК. Об этом сообщают и влиятельные телеграм-каналы. «Эвана Гершковича задержали на эпизоде при закладке спецоборудования и оставлении тайника для третьего лица или диверсионно-разведывательной группы. Оборудование высокотехнологичеого уровня и предназначено для контроля сетей GSM и взлома мессенджеров, подмены номеров телефонов и прочих вещей. Пока есть понимание, что он работал в интересах АНБ, а не ЦРУ. Задержанный согласился давать показания через 48 часов», – сообщает телеграм-канал «Образ будущего».

При этом многие эксперты сходятся в том, что Гершковичем пополнили обменный фонд – и его судьба будет решаться примерно так же, как было с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной за наркотики и позднее обмененной на Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. «С учетом количества задерживаемых за рубежом по американским ордерам российских граждан, задержание Эвана Гершковича в Екатеринбурге, да еще при этих входящих обстоятельствах, воспринимается тупо как пополнение обменного фонда. Ну да, практика холодной войны, одна из. Впереди много интересного, включая войну спецслужб (ее пока нет, пока у нас в этой части разминка)», – пишет военный эксперт Илья Крамник. Аналогичные предположения делают и многие другие телеграмеры.

Интересно, что зарубежные СМИ не особенно ярко отреагировали на арест Гершковича. Издание The Wall Street Journal, в котором он работает, «решительно отвергло обвинения» в его адрес и выразило солидарность с семьей Эвана. Канал CNN отметил, что задержание Гершковича стало первым со времен холодной войны – с момента, когда в 1986 году в СССР был задержан журналист US News and World Report Ник Данилофф, позднее обменянный на советского гражданина, который был арестован в Нью-Йорке за шпионаж.

«Главным последствием ареста, скорее всего, станет вымывание из страны оставшихся корпунктов западных медиа. Тем более, по российским законам грань между обычным репортажем и сбором сведений, составляющих военную тайну, – весьма тонкая», – написал журналист Владимир Дергачев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

