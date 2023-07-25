Сотрудникам УВЗ с 1 августа запретят использовать технику Apple в рабочих целях

Сотрудникам Уралвагонзавода с 1 августа 2023 года будет запрещено использовать для работы любую технику фирмы Apple. Как сообщает издание Все новости, указание пришло из Ростеха и сотрудников предприятия уже начали с ним знакомить. «Запретить использование всех электронных устройств (телефонные аппараты, смартфоны, планшеты, ноутбуки, стационарные ЭВМ и т.п.) производства компании Apple в служебных целях при исполнении работниками и должностными лицами Общества своих должностных обязанностей», – следует из текста внутреннего документа предприятия, копия которого имеется у информагенства «Все новости».

Персонал уже начали знакомить с новым приказом, но пока существующие меры безопасности ужесточать не стали. На УВЗ и сейчас в цехах, занимающихся оборонзаказом, работа со смартфонами регулируется – для его проноса необходимо разрешение руководства, камера гаджета должна быть отключена.

В целом, на Урале немало предприятий, куда пронос любых устройств ограничен или запрещен. В частности, на НПО Автоматики все сотрудники перед началом рабочего дня сдают телефоны и другие устройства на ответственное хранение.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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