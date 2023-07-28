Минпромторг попросил промпредприятия запретить использовать iPhone в рабочих целях

Минпромторг выдал рекомендацию руководству промышленных предприятий России запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях. Об этом сообщил первый замглавы министерства Василий Осьмаков на форуме «Россия-Африка», передает РИА «Новости».

Журналисты поинтересовались у замминистра, направил ли Минпромторг рекомендацию на промышленные предприятия о запрете использовать iPhone. «Уже направили», – отметил он.

Надо отметить, что Минпромторг стал первым ведомством, запретившим сотрудникам вести рабочую переписку с устройств Apple. Позже аналогичную меру ввели в Минцифры, ФТС, «Ростехе» и Минпросвещения. По информации СМИ, запрет на использование техники Apple в служебных целях вскоре может быть введен для сотрудников ЦИК России.

Как сообщал «Новый День», сотрудникам Уралвагонзавода с 1 августа 2023 года будет запрещено использовать для работы любую технику Apple.

Москва, Наталья Петрова

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