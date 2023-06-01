ФСБ вскрыла шпионскую акцию спецслужб США с использованием устройств фирмы Apple

Федеральная служба безопасности совместно с ФСО России вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведенную с использованием мобильных устройств фирмы Apple. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФСБ России.

«В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости. Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФСБ, кроме устройств отечественных абонентов, были заражены и телефоны, в которых использовались sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и КНР.

В спецслужбе считают, что это свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США и несоответствии действительности декларируемой политики обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств данного производителя.

«Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами», – добавили в ФСБ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»