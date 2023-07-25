российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 июля 2023, 13:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Пострадавшие на Алтае туристы приехали из Екатеринбурга

Сегодня утром в горах Республики Алтай перевернулся грузовой автомобиль, который вез группу туристов. Как выяснилось, путешественники были из Екатеринбурга. Как сообщает ГУ МЧС Алтая, трагедия произошла в 08-58 местного времени (06-58 екб).

Предварительно было установлено, что грузовой автомобиль ГАЗ-66 «кунг» вез 15 человек неорганизованных туристов, следовавших по маршруту с. Каракол – Каракольские озера. Позднее спасатели уточнили, что в машине находилось 17 человек: группа туристов из Екатеринбурга в количестве 16 человек, из них 6 детей, и водитель. Пострадало 11 человек, в том числе 6 детей, один взрослый (пассажир) погиб. Пострадавших везут в Чемальскую районную больницу наземным транспортом. Для оказания помощи было привлечено 19 человек и 7 единиц техники. Следственные органы следственного управления СК России по Республике Алтай проводят процессуальную проверку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На Алтае перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы

В рубриках

Екатеринбург, Сибирь, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм,