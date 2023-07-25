Пострадавшие на Алтае туристы приехали из Екатеринбурга

Сегодня утром в горах Республики Алтай перевернулся грузовой автомобиль, который вез группу туристов. Как выяснилось, путешественники были из Екатеринбурга. Как сообщает ГУ МЧС Алтая, трагедия произошла в 08-58 местного времени (06-58 екб).

Предварительно было установлено, что грузовой автомобиль ГАЗ-66 «кунг» вез 15 человек неорганизованных туристов, следовавших по маршруту с. Каракол – Каракольские озера. Позднее спасатели уточнили, что в машине находилось 17 человек: группа туристов из Екатеринбурга в количестве 16 человек, из них 6 детей, и водитель. Пострадало 11 человек, в том числе 6 детей, один взрослый (пассажир) погиб. Пострадавших везут в Чемальскую районную больницу наземным транспортом. Для оказания помощи было привлечено 19 человек и 7 единиц техники. Следственные органы следственного управления СК России по Республике Алтай проводят процессуальную проверку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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