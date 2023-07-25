На Алтае перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы

Грузовик с туристами опрокинулся в Республике Алтай. В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

Дорожная авария произошла утром 25 июля в Чемальском районе. Неорганизованную группу туристов на грузовом автомобиле ГАЗ-66 «кунг» везли на Каракольские озера, уточнило республиканское управление МЧС. В кузове находилось 15 человек.

Водитель грузовика не справился с управлением и «допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы», говорится в сообщении СУ СКР по региону. Различные травмы получили четверо пассажиров и водитель, один пассажир погиб, отметили в ведомстве. В то же время в региональном управлении МЧС сообщили о трех пострадавших.

ДТП произошло в горной и труднодоступной местности. На место инцидента готовится вылететь вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай.

По факту смертельного ДТП с туристами проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи регионального следственного управления.

Надо отметить, что это вторая авария с грузовиком, перевозившим туристов в Чемальском районе, за последние две недели. Утром 14 июля перевернулся грузовик с 14 путешественниками на дороге в селе Элекмонар. Тогда обошлось без погибших, за медицинской помощью обратились 10 человек.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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