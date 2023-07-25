В ДТП на Алтае пострадали туристы из Екатеринбурга: травмированы 11 человек, еще один погиб

По уточненным данным, количество пострадавших в результате ДТП с туристами в Республике Алтай увеличилось до 11. Об этом информирует региональное управление МЧС. Ранее сообщалось о пяти травмированных людях и одном погибшем.

Всего в опрокинувшемся грузовом автомобиле ГАЗ-66 находились 16 туристов из Екатеринбурга, путешествующих самостоятельно, и водитель. По последним данным, травмы различной степени тяжести получили 11 человек, из них шестеро детей, также погиб один взрослый.

Сейчас пострадавших доставляют в Чемальскую районную больницу наземным транспортом.

Напомним, ДТП произошло около девяти часов утра 25 июля в районе устья реки Тура в Чемальском районе. Грузовик ГАЗ-66 вез туристов из села Каракол на Каракольские озера. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту происшествия.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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