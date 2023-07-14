Число пострадавших в ДТП на Алтае выросло до 10 человек

МВД по Республике Алтай уточнило данные о пострадавших в результате аварии с грузовиком в селе Элекмонар. За медицинской помощью обратились 10 человек. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

«В Чемальскую районную больницу обращались десять пассажиров автомобиля ГАЗ-66. Это жители Московской, Ленинградской областей, Бурятии. Госпитализация им не потребовалась», – рассказали в министерстве.

Специалисты добавили, что водитель вел машину трезвым, но неверно выбрал безопасную скорость движения. По факту ДТП составили административный протокол.

Об аварии с грузовиком рассказали сотрудники МЧС России. В кузове находились 14 неорганизованных туристов. По данным спасателей, пострадавших было семеро, одному потребовалась госпитализация.

Элекмонар, Наталья Рязанова

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