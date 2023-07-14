На Алтае опрокинулся грузовик с людьми

Перевозивший туристов грузовик опрокинулся в Чемальском районе Республики Алтай. Пострадали семь человек, рассказали в ГУ МЧС по региону.

Авария случилась около 07:21 часов 14 июля на дороге в селе Элекмонар. Водитель грузовика не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

В кузове находились 14 туристов, путешествующих самостоятельно. Люди оказались на земле, семеро пострадали. Спасатели оказали двум туристам помощь на месте и помогли доставить всех в больницу для осмотра. Шестеро предпочли лечиться амбулаторно, один пострадавший госпитализирован.

В Белгородской области военный грузовик съехал с трассы и опрокинулся. В кузове находились люди, шестеро получили травмы.

Элекмонар, Наталья Рязанова

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