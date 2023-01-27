Под Белгородом шестеро военных пострадали в результате аварии

В Белгородской области военный грузовик попал в аварию. По предварительным данным, пострадали шесть военнослужащих. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Военный КамАЗ съехал с трассы и опрокинулся. На месте работают сотрудники экстренных служб. Предположительно, причиной аварии стал густой туман и сильный гололед.

В результате ДТП шесть военнослужащих получили различные травмы. Среди пострадавших есть пациенты в тяжелом состоянии, они доставлены в военный госпиталь Белгорода.

Комментариев от Западного военного округа пока не поступало.

Белгород, Зоя Осколкова

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