Началась регистрация избирателей, желающих голосовать в интернете

Началась регистрация избирателей, которые хотят в сентябре воспользоваться своим правом проголосовать за кандидатов в депутаты через интернет. Как сообщили в избиркоме Свердловской области, в регионе ДЭГ будет доступно на довыборах в заксо по Ирбитскому округу, на выборах в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара, а также на довыборах в городские думы Белоярского и Каменска-Уральского.

Чтобы проголосовать в интернете, избиратель должен с 25 июля до 24:00 5 сентября 2023 года подать соответствующее заявление на портале gosuslugi.ru. Для этого нужна подтвержденная учётная запись и регистрация (прописка) в границах соответствующих избирательных округов. Дистанционное электронное голосование пройдёт с 8.00 часов 9 сентября до 20.00 часов 10 сентября 2023 года на портале vybory.gov.ru.

Напомним, ДЭГ проводится наряду с традиционным голосованием на участках. Каждый избиратель может воспользоваться только одним из способов голосования – очным или дистанционным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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