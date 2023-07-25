российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 июля 2023, 15:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Коробки» домов для погорельцев Сосьвы уже готовы

Строительство нового жилья для погорельцев из Сосьвы продвигается по плану. На сегодняшний день строители смонтировали 34 коробки индивидуальных домов.

Также полностью готова коробка дома на 60 квартир. «Строители приступили к кровельным, фасадным и отделочным работам. Близится к концу устройство внутренних сетей – они готовы на 90%. Начаты работы по устройству наружных сетей и благоустройству. Работы на всех площадках планируется завершить к 1 октября», – сообщили в ДИПе.

Напомним, сильные пожары в Свердловской области начались 25 апреля. Только в Сосьве огонь уничтожил более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию. На строительство новых домов в пострадавших от пожаров населенных пунктах было направлено около 860 млн рублей из резервного фонда области.

Сосьва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика,