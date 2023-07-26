Свердловские аграрии получат полмиллиарда рублей на закупку техники

Сельхозпроизводители Свердловской области получили более 200 миллионов рублей из региональной казны на приобретение аграрной техники. Всего в 2023 году техническая субсидия аграриям составит 500 миллионов рублей. Оставшиеся средства правительство выплатит предприятиям до конца октября, сообщил вице-губернатор Василий Козлов.

За повышение уровня аграрных субсидий в прошлом году выступали депутаты Свердловского заксобрания. Ранее власти сделали ставку на развитие потенциала сельского хозяйства. Тем не менее, масштабные природные пожары в регионе этой весной немного сдвинули сроки посевной. В частности, заготовка кормов для скота сейчас идет медленнее, чем в 2022 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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