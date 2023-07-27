В Екатеринбурге из окна выпал ребенок. Это восьмой случай с начала года

Двухлетняя девочка выпала из окна на втором этаже в микрорайоне Шинном. С начала 2023 года это уже восьмой подобный случай. Как сообщает УМВД города, несчастье случилось вечером 26 июля, около 18.00.

Сотрудники полиции установили, что в момент происшествия ребенок находился дома вместе с матерью и отцом, через некоторое время родители малыша отвлеклись, и девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. В результате ребенок выпал из окна, получив множественные травмы. В настоящее время девочка находится в реанимации 9-й детской городской больницы.

Всего с начала текущего 2023 года это уже восьмой случай, когда из окон многоквартирных домов выпадают дети в возрасте от 1 года до 13 лет. Из них четыре ребенка тяжело пострадали, еще четыре получили травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, трагедии происходят вовсе не в семьях алкоголиков и маргиналов, разбиваются дети из вполне благополучных семей. Часто малыши падают, оперевшись на москитную сетку, которая не выдерживает даже веса кошки. Предотвратить ЧП могут блокираторы для окон. «Новый День» напоминает, какие есть приспособления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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