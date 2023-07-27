Путин пригласил африканских спортсменов на международный фестиваль в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов из стран Африки принять участие в международном фестивале студенческого спорта, который состоится в августе в Екатеринбурге.

«Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в российском городе Екатеринбурге на Урале, а также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани, и представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами. Новый формат соревнований призван совместить в себе классический и инновационный спорт», – сказал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

Напомним, 4 июля глава государства обратился с таким же приглашением к делегатам саммита стран ШОС.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Ожидается, что на игры приедут 3400 спортсменов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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