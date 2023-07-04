Путин пригласил спортсменов из стран ШОС на фестиваль в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин предложил спортсменам из стран ШОС принять участие в Международном фестивале университетского спорта, который состоится в августе этого года в Екатеринбурге.

«Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ», – сказал он во вторник на онлайн-саммите ШОС, передает ТАСС.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Ожидается, что на игры приедут 3400 спортсменов.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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