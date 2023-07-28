Свердловчане жалуются на кандидатов, которые портят дома агитацией

В избирательные комиссии Свердловской области поступило уже семь жалоб на нарушения порядка предвыборной агитации. Как рассказала «Новому Дню» председатель облизбиркома Елена Клименко, по двум жалобам сейчас проводятся проверки. По четырем обращениям комиссии не нашли нарушений. Еще одна жалоба поступила в областной избирком из ЦИК. Избиратель сетовал на порчу фасадов и подъездов предвыборными агитматериалами.

«Хотелось бы обратить внимание кандидатов, чтобы они не засоряли своей агитацией дома и остановки. Все-таки есть специальные места для размещения агитационных печатных материалов и возможность встречи с жителями. Не нужно портить благоустройство. Тем более, сейчас избирателям стало проще сообщать о подобных фактах. Жалобы можно отправлять через цифровые сервисы ЦИК», – отметила Елена Клименко. Напомним, агитационный период начинается с момента выдвижения кандидата на выборы. В Свердловской области в сентябре 2023 года состоятся 11 избирательных кампаний. Самые значимые – довыборы в заксо в Ирбитском округе №13 и выборы Екатеринбургской городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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