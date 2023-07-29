Суд арестовал мужчину, в квартире которого нашли пропавшую 8-летнюю девочку

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 33-летнему мужчине, в квартире которого обнаружили пропавшую 27 июня восьмилетнюю девочку Киру. Екатеринбуржец арестован на два месяца на время расследования уголовного дела.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 32 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет», сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда. Следственный комитет не дает официальных комментариев по этому делу.

Восьмилетняя Кира ушла из дома на улице Латвийской в 10 часов утра 26 июля. Девочку нашли спустя больше суток в соседнем доме у незнакомого мужчины. Соседи рассказывали, что он заманил ребенка к себе в квартиру под предлогом показать щенка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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