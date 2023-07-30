Минздрав опроверг гибель второго ребенка после аварии в Первоуральске

Минздрав Свердловской области опроверг собственное сообщение о гибели второго пострадавшего ребенка в аварии в Первоуральске.

«По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф (на 21.00) смерть второго ребенка не подтвердилась. Двое детей госпитализированы в ЦГКБ №9. Двое детей находятся на амбулаторном лечении», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, при столкновении «Хонды Фит» и «Мазды» на въезде в Первоуральск пострадали 11 человек. Скончались два человека – взрослый и ребенок. Четверо пострадавших госпитализированы. Две женщины находятся в больнице Первоуральска, одна из них в тяжелом состоянии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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