В больнице скончался еще один ребенок, пострадавший в аварии в Первоуральске

Свердловский минздрав уточнил данные по 11 пострадавшим в тяжелой аварии в Первоуральске.

От травм погибли три человек, среди них двое детей. Один ребенок умер в больнице Первоуральска. Четверо человек госпитализированы. Двое детей в состоянии средней тяжести находятся в ДГКБ №9 в Екатеринбург. Еще одному ребенку оказали медицинскую помощь амбулаторно. В больнице Первоуральска оказывают медицинскую помощь двум пострадавшим женщинам. Состояние одной из них оценивается как тяжелое. У второй состояние средней тяжести.

Напомним, сегодня днем на въезде в Первоуральск произошло лобовое столкновение автомобилей «Хонда Фит» и «Мазда». Водитель «Хонды» уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В его салоне находилось шесть пассажиров, что превышает технические характеристики автомобиля. К доследственной проверке по факту ДТП подключилась прокуратура.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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