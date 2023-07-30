В Первоуральске жуткое ДТП: погибли 2 человека, еще 9 в больнице

На подъездной дороге к Первоуральску около 15 часов произошла серьезная авария, унесшая жизни двух человек.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Хонда Фит» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Мазда». В результате лобового удара погибли два пассажира «Хонды», один из них был ребенок. Еще девять человек травмированы, среди них четверо детей. Пострадавшие доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают личности участников ДТП. На данный момент известно, что «Хондой» управлял 35-летний мужчина. Машина ехала из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне было шесть пассажиров, что является нарушением. Водитель «Мазды» ехал с семьей на отдых к водоему. В момент аварии в его салоне находилось двое взрослых и трое детей.

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас на месте аварии организовано движение транспорта в одну полосу в каждом направлении. Инспекторы регулируют поток.

В областном минздраве сообщили, что четверо пострадавших детей госпитализированы в ДГКБ №9 в Екатеринбург. Двое взрослых с травмами доставлены в Первоуральскую больницу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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