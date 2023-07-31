По факту ДТП в Первоуральске, в котором погибли двое и 9 человек травмированы, возбудили уголовное дело

Про факту вчерашнего ДТП в Первоуральске возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Наказание для нарушителя – принудительные работы либо лишение свободы на срок до семи лет.

«Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», – сообщили в СУ СКР. – По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств трагедии».

По предварительным данным, водитель Honda Fit, перевозивший трех женщин и двух детей, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с Mazda, в салоне которой в момент аварии находились двое взрослых и трое детей. В результате инцидента женщина и девочка из Honda Fit скончались. Еще девять человек, среди которых четверо детей, получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Наказание по ч. 5 ст. 264 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, жуткая авария произошла вчера около 15 часов в районе пятого километра подъездной дороги в Первоуральске. Honda Fit ехала из Екатеринбурга, а семья на Mazda отправлялась на природу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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