В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Первоуральске

В свердловской Госавтоинспекции рассказали об обстоятельствах ДТП, случившегося в Первоуральске накануне, в котором пострадали 11 человек. В ведомстве сообщили, кто ехал в обеих машинах.

Так, в Honda находилась семья из Татарстана. Водитель, уснувший за рулем и спровоцировавший аварию, получил незначительные травмы. Погибли двое – его 31-летняя родственница, она была пристегнута ремнем безопасности, и 9-летняя дочка водителя, ехавшая в бустере. Также в автомобиле были 5-летний мальчик, у него диагностирован ушиб груди, госпитализация не потребовалась, 35-летняя женщина, мама мальчика и погибшей девочки, и их 56-летняя родственница. Они находятся в больнице.

В Mazda тоже ехала целая семья, из Новоуральска – мама, папа, девочки 2 и 10 лет, мальчик 7 лет. Все они также соблюдали меры безопасности – взрослые были пристегнуты ремнями, а дети находились в креслах или бустерах. В итоге пострадали только старшие дети, мальчик и девочка, они госпитализированы, их родители и младшая сестра отделались легкими травмами.

Напомним, следственный отдел Первоуральска регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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