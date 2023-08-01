Сегодня можно узнать, какой будет осень

1 августа православная церковь отмечает день мученицы Макрины. В народе с этой датой связывали целый ряд примет, позволяющих предсказать, какой будет осень. Если 1 августа шел дождь, то и вся осень ожидалась дождливой, а страда ненастной. Осадки предвещали неурожай орехов. В случае, если 1 августа с осины полетел пух – можно собираться за подосиновиками.

Кроме того, с приходом последнего месяца лета переставали кусаться оводы, а птицы начинали собираться в стаи и совершать пробные облеты, уча птенцов держаться в воздухе.

Екатеринбург, Елена Васильева

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