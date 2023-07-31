В «ЛизеАлерт» назвали самый опасный детский возраст

Самый опасный возраст, в котором дети склонны уходить из дома – это 11-17 лет. Но и дошкольников тоже можно считать «группой риска».

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции основатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, координатор детских поисков Станислав Казаков.

«Самый опасный возраст начинается с 11 лет, когда гормоны только просыпаются, и до 17 лет, когда дети считают себя максимально умными и самостоятельными. Есть и особая группа риска, в возрасте от 2-х до 7 лет, так как у таких детей еще не сформирован бэкграунд, у них нет чувства опасности. Даже зачастую родители не понимают, на что способны их малолетние дети», – рассказал он.

В то же время Станислав Казаков отметил, что городские и деревенские дети в этом отношении очень разные. Деревенские начинают осознавать опасность гораздо раньше. «Вот у нас есть Дима Песков. Он выжил, потому что он деревенский», – считает поисковик.

Напомним, 6 лет назад история 4-летнего Димы Пескова прогремела на всю страну. 10 июня 2017 года мальчик потерялся во время пикника с родителями на Рефтинском водохранилище. Сотни волонтеров, спасателей и полицейских искали ребенка более 4 дней. Когда мальчика обнаружили, он был жив, но его состояние было крайне тяжелым, он был обезвожен, его искусали комары и клещи. Как позднее пояснили доктора, мальчик ел траву и пил воду из болот, а также был тепло одет. Это и помогло ему выжить одному в лесу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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