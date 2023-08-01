Заксо закрывает весеннюю сессию. На повестке дня – отчет губернатора

Сегодня в заксобрании Свердловской области состоится последнее пленарное заседание весенней сессии.

Главный вопрос повестки дня – отчет губернатора Евгения Куйвашева о результатах работы регионального правительства в 2022 году. Отметим, что обычно это происходило весной или в начале лета. Например, в 2017 году Евгений Куйвашев отчитался перед депутатами 11 апреля. В 2020 году – 21 июля. В 2022 – 28 июня.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы о налоговых льготах, об упразднении двух населенных пунктов Гаринского района, о даче согласия на продажу принадлежащих области акций АО «Ирбитский молочный завод».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»